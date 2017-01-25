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Муждабаев пояснил, что не даст Путину нажать на ядерную кнопку

Муждабаев пояснил, что не даст Путину нажать на ядерную кнопку
В интервью для Online.ua журналист Айдер Муждабаев рассказал, почему российский президент Владимир Путин не будет нажимать на ядерную кнопку, передает replyua.net. По его словам, для такого решения у главы государства должна быть определенная степень решимости.

Муждабаев уверен, что в конечном итоге Путин так и не решится воспользоваться ядерным потенциалом своей страны, так как положение дел в РФ будет до того плачевным, что из этой ядерной кнопки его попросту уберут. Кроме того, журналист подчеркнул, что у современного мирового сообщества нет методов борьбы с теми режимами, которые имеют прямой доступ к ядерному оружию. Вместе с тем, Айдер Муждабаев считает, что нынешнего главу Кремля до такой степени воодушевили его успехи, что он уже решил поставить свою страну на путь, который неминуемо приведет к проигрышу, поэтому развал России вполне вероятен.

Ранее известный в РФ журналист и блогер Александр Сотник утверждал, что его страной правит фашистский режим, поэтому странам Запада и США необходимо начать работу над созданием коалиции, которая бы помогла ликвидировать диктатуру российского лидера Владимира Путина до тех пор, пока тот не принял решение о нажатии ядерной кнопки.
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