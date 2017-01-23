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Стратегія Кремля щодо України не зазнала змін – Павло Фельгенгауер

Стратегія Кремля щодо України не зазнала змін – Павло Фельгенгауер
У своєму блозі російський військовий оглядач Павло Фельгенгауер пише, що не вважає повернення окупованого Донбасу під керівництво української влади імовірним саме цього року, про що повідомляє replyua.net. Принаймні, зазначає експерт, розмови про це не мають сенсу доти, доки при владі у Кремлі знаходяться нинішні політичні гравці.

На думку Фельгенгауера, вся танкова армія самопроголошених «ДНР» та «ЛНР», фактично повністю інтегрувалася до складу ЗС РФ, та й розпускати її ні у кого немає наміру. Оглядач підкреслює, що стратегічні цілі Кремля щодо України не зазнали жодних змін, Москва не сприймає будь-яку форму інтеграції Києва зі структурами заходу. Тому присутність танкової армії на Донбасі є ніби гарантією того, що такий сценарій не реалізується.

Таким чином, продовжує Павло Фельгенгауер, військові діє на Донбасі тривають вже протягом трьох років, і за цей час Кремль продовжує жити такими ж переконаннями, що й раніше, сподіваючись на неминучість розпаду України, тому проведення там повномасштабних військових дій зовсім необов’язкове. Хоча й заперечувати їх імовірність повністю не варто. Але, робить висновок експерт, сподіватися на те, що Кремль взагалі залишить Донбас і надасть повну свободу дій Києву, не варто.
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