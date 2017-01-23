Кремль ведет переговоры с Вашингтоном

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что на данный момент ведутся переговоры между администрациями Президента США и Президента России о возможности согласовать в ближайшее время разговор двух глав государств.
Как заявил сегодня, 23 января, Дмитрий Песков министерство иностранных дел России ведет переговоры с американской столицей со дня вступления новоизбранного президента США Дональда Трампа на пост с 20 января. Среди тем, которые могут вынести на обсуждение Трамп и Путин, называют вопрос борьбы с исламистами и возможное сотрудничество Соединенных Штатов Америки с Россией в этом направлении. Что касается официальной встречи Дональда Трампа и Владимира Путина, то пока о подобном речь не идет.
Ранее Трамп поднимал тему будущих связей с Российской Федерацией и говорил, что ожидает улучшения их отношений. Одним из главных заданий, который поставил Президент США Дональд Трамп это намерения бороться с радикальными террористическими группировками исламистов. Глава российского МИДа Сергей Лавров прокомментировал подобные заявления американского Президента и постановил, что видимо интересы двух стран совпадают, поэтому они со своей стороны готовы выслушать инициативы американцев по этому вопросу.