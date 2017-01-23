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В Кремле рассказали о новых открытых делах против бойцов «Правого сектора»

В Кремле рассказали о новых открытых делах против бойцов «Правого сектора»
По информации пресс-службы российского Следкома, началось расследование уголовных производств по отношению к пятерым гражданам РФ, якобы содействующих работе «Правого сектора», передает replyua.net. Как стало известно, СК РФ заявил о предъявлении обвинений Игорю Чудинову, Геннадию Хамреву, Георгию Строцкому, Роману Стригункову и Александру Валову. Они все считаются виновными в преступлениях, которые присутствуют в 1 и 2 частях ст. 288.2 российского УК (руководство действий представителей групп экстремистов и участие в них).

В Следкоме считают, что будучи замкомандира в одном из органов «Правого сектора», а также Хамраев как боец названного выше специального подразделения, были активными участниками «карательных операций, которые совершались против мирных жителей непризнанных «ДНР» и «ЛНР».

Сотрудники СК России уверены в постоянном участии замруководителя Стоицкого, Стригункова и Валова в акциях протеста, которые проводились по инициативе руководства «Правого сектора». Стоит отметить, что недавно российский Следком обвинял командующих
ВСУ Виктору Юшко и Вячеславу Власенко.
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