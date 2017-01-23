Сотник: в России происходит естественный процесс самопожирания империи

Александр Сотник на своей странице в Фейсбук, прокомментировал продовольственную ситуацию в Российской Федерации и политику Кремля, а также объяснил то, что давно не в состоянии понять многие россияне, - передает replyua.net.
Сотник сообщает: «Очень много постов о том, как упало качество еды. Очень много. Сетуют и даже почти возмущаются. Ребята, а что вы хотели? Всех ненавидеть, ни хрена не производить, кроме трупов от «руццкага мира», убивать соседей и сытно при этом жрать? Так не бывает. Бывает иначе».
Российский журналист объясняет: «Мир отворачивается и огораживается от вас. На смену дорогим и качественным продуктам приходит гнилье, на смену качественным пищевым добавкам приходят дешевые канцерогены. Медицина загибается, онкология и СПИД процветают. Это называется даже не геноцид. Геноцид - это когда кровавый диктатор убивает население миллионами. А тут население само с пеной у рта поддерживает кучку бандитов, либо - прячется в глубокой «несознанке». Так что это - не геноцид. Это - естественный процесс самопожирания империи. Я еще об этом напишу. Подробно. Захорошеет...»