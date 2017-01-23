Социологи назвали главные риски проведения в России президентских выборов

Проведение предстоящих выборов президента России может быть подвержено рискам, если явка избирателей на них будет невысокой. Такой сценарий вполне возможен, если нынешний глава Кремля Владимир Путин все же примет решение о своем участии в них. Как передает replyua.net, такая точка зрения была озвучена директором Всероссийского центра изучения мнения общества Валерием Федоровым. Он напомнил, что россиянам опять предстоит выбирать своего президента в 2018 году.
«Низкий показатель явки избирателей является первым и главным риском, так как выборы российского лидера являются единственными выборами, имеющими важное значение для дальнейшей стабильности страны. В России главным фактором легитимности власти является не соблюдение Конституции, а то, насколько популярно первое лицо. Таким образом, низкий показатель явки избирателей может нанести серьезный удар по легитимности», - пояснил Федоров в интервью одному из российских СМИ.
Также он отметил, что Россия – это суперпрезидентское государство, в котором выборы постоянно характеризовались высоким показателем явки. Не последнюю роль в этом играл страх россиян того, что победа достанется не их кандидату, но в следующем году ситуация может в значительной мере поменяться.