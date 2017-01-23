Российские власти резко прокомментировали проект закона об исключительности украинского языка

Появился комментарий официальных российских властей по поводу планов ВР принять закон о привилегиях для украинского языка, передает replyua.net. Так, по мнению главы комитета Госдумы РФ по международной политике Алексея Пушкова, украинская власть хочет внедрить политику диктатуры, которая стала причиной аннексии Крыма. Об этом политик написал на своей странице в соцсеит
Так же негативно оценил перспективу внесение на рассмотрение украинского парламента законопроекта, согласно которому использование украинского языка будет обязательным .замглавы комитета Совфеда по вопросам нацбезопасности Франц Клинцевич. Он считает, что проект закона, предполагающего исключительность украинского языка, стоит воспринимать, как «геноцид русского языка». Депутат также акцентировал внимание на то, что законопроект подготовили свыше трех десятков депутатов, представляющих различные политические силы. Клинцевич твердо убежден, что из-за этого картина кажется «более удручающей».
Как известно, 19 января в украинском парламенте зарегистрировали проект закона «О языке». По мнению его авторов, использование государственного языка должно стать обязательным во всех сферах жизни и СМИ.