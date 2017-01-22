Манн: Россия скатилась в инновационном рейтинге на 14 позиций

Политический обозреватель прокомментировал на своей странице в Facebook рейтинг стран по уровню инновационного развития, недавно обнародованный агентством Bloomberg, - передает replyua.net.
Соломон Манн пишет: «Индекс инновационного развития стран традиционно выпустило агентство Bloomberg. В этом индексе Россия скатилась аж на 14 позиций: с почетного 12-го места на 26-е». Он добавляет: «Напомню, что в индексе Израиль занимает 10-е место (поднялся на одну позицию), США - 9-е (опустились на одно место), Украина - 42-е (тоже опустилась на одну позицию). Три первые места занимают Южная Корея, Швеция и Германия».
Блогер сообщает: «Не очень пока понимаю, каким критериям отдают предпочтение аналитики Bloomberg, но позиция Швеции на 3-м месте более чем странная для меня. Интересно, что по параметру «наука и концентрация», рассчитываемым по количеству профессионалов и докторов профильных наук на 1 миллион населения, Израиль вышел на первое место в мире – так указывается в этом отчете».