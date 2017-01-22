Манн: в России снова проблемы с пенсионным фондом

Соломон Манн пишет, что Российская Федерация никак не может решить проблемы со своим пенсионным фондом – в нем абсолютно пусто, а новые отчисления будут доступны лишь в конце 2018 года, - передает replyua.net.
Манн сообщает: «В России снова проблемы с пенсионным фондом, который был проеден еще в прошлом году, а новые отчисления заморожены пока до конца 2018 года». Блогер пишет, что в соответствии с прогнозом Министерства труда РФ «пенсии реально упадут», его также подтверждают аналитики – подниматься им действительно не с чего. Он подчеркивает: «Вспоминают знаменитый «черномырдизм», великолепную идиому покойного словотворца: «...никогда хорошо не жили, нечего и начинать...»
Российские СМИ пишут, что пенсии в РФ в течение ближайших трех лет будут падать, как и реальные доходы россиян, падение которых началось в 2014 году. По мнению экспертов, признаков для восстановления экономики нет – санкции планомерно уничтожают российскую экономику. Цены для потребителей растут, их платежеспособность падает, оборот и розница снижаются.