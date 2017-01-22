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Российское прошлое кандидата на должность госсекретаря США

Российское прошлое кандидата на должность госсекретаря США
Избрание нового президента в США вызвало множество разных разговоров о том, какой будет политика президента Трампа и его нового правительства относительно Украины и проблемы российской агрессии. Выбор кандидатов на министерские должности сенаторы начали еще за две недели до инаугурации.

Кандидат на должность государственного секретаря США Рекс Тиллерсон в экспертной среде считается наиболее пророссийским из-за его прошлого опыта сотрудничества с россиянами. Речь идет о предпринимательском прошлом Тиллерсона. В девяностых годах он был председателем российского представительства нефтяной компании Exxon и именно тогда, если верить близким к Тиллерсону источникам, он лично познакомился с Путиным. Кроме того, Exxon в 2011 году подписала выгодный контракт с «Роснефтью», согласно которому американская компания получила доступ к российским нефтяным запасам. Действие контракта было заморожено после введения санкций против России в 2014году, хотя корпорация продолжала сотрудничество с «Роснефтью» после введения санкций. В то же время это не помешало Рексу Тиллерсону на слушаньях сената назвать Россию угрозой, которая должна отвечать за свои действия.
Потенциальный глава ведомства имеет свой план виденья разрешения конфликта на Востоке Украины:

"Я рекомендовал бы, чтобы Украина объединила все свои военные силы и средства на восточной границе, обеспечила их оборонительным оружием, которое необходимо исключительно для защиты. Также объявить, что США обеспечит украинцев разведывательными сведениями, а НАТО или США возьмут на себя воздушный контроль за границей".
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