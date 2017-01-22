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Российские власти прокомментировали возможность перезапуска липецкой фабрики Roshen

Российские власти прокомментировали возможность перезапуска липецкой фабрики Roshen
Представитель российской провластной партии «Единая Россия» Олег Королев, являющийся также руководителем Липецкой области, допустил возможность перезапуска в городе фабрики Roshen с участием новых инвесторов, если этот актив удастся продать, передает replyua.net. С соответствующим заявлением возглавляющий российский регион чиновник выступил в беседе с журналистами издания RNS. При этом он выразил уверенность в том, что покупкой предприятия заинтересованы как иностранные, так и российские инвесторы.

«Так как фабрика живая, ее перезапуск вполне возможен. И если дело дойдет до того, до чего ему следовало дойти, то есть, до продажи, для запуска фабрики понадобится не более двух минут. Весьма приятно осознавать, что заинтересованных сторон в покупке фабрики Roshen хватает, причем, ею интересуются как наши, российские инвесторы, так и представители других стран. Поэтому стоит только украинскому президенту Петру Порошенко заявить, что он готов к продаже фабрики, это дело решится нормально. Мы все это переживем», - сказал Олег Королев.

Вместе с тем, чиновник не захотел озвучить имена вероятных будущих владельцев фабрики, сославшись на конфиденциальность данной информации.
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