Российские власти прокомментировали возможность перезапуска липецкой фабрики Roshen

Представитель российской провластной партии «Единая Россия» Олег Королев, являющийся также руководителем Липецкой области, допустил возможность перезапуска в городе фабрики Roshen с участием новых инвесторов, если этот актив удастся продать, передает replyua.net. С соответствующим заявлением возглавляющий российский регион чиновник выступил в беседе с журналистами издания RNS. При этом он выразил уверенность в том, что покупкой предприятия заинтересованы как иностранные, так и российские инвесторы.
«Так как фабрика живая, ее перезапуск вполне возможен. И если дело дойдет до того, до чего ему следовало дойти, то есть, до продажи, для запуска фабрики понадобится не более двух минут. Весьма приятно осознавать, что заинтересованных сторон в покупке фабрики Roshen хватает, причем, ею интересуются как наши, российские инвесторы, так и представители других стран. Поэтому стоит только украинскому президенту Петру Порошенко заявить, что он готов к продаже фабрики, это дело решится нормально. Мы все это переживем», - сказал Олег Королев.
Вместе с тем, чиновник не захотел озвучить имена вероятных будущих владельцев фабрики, сославшись на конфиденциальность данной информации.