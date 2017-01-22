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Прощание с иллюзиями: в Кремле больше не надеются, что Трамп отменит санкции

Прощание с иллюзиями: в Кремле больше не надеются, что Трамп отменит санкции
Глава российского правительства Дмитрий Медведев принял участие съезда политической партии «Единая Россия», во время которого он заявил, что Кремль перестал рассчитывать на отмену странами Запада санкций в ближайшей перспективе, передает replyua.net со ссылкой на информацию журналистов РИА «Новости». При этом российский премьер призвал своих единопартийцев и соотечественников распрощаться с иллюзиями, что кто-то отменит ранее введенные ограничения. «Вполне вероятно, что все это произошло на продолжительное время. Нет никакого смысла надеяться на выборы в других странах и ожидать там прихода новой власти», - отметил Дмитрий Медведев.

Ранее президент США Дональд Трамп после победы на выборах главы Белого дома заявил, что приложит максимальных усилий для значительного снижения объемов ядерного оружия в ходе ядерного соглашения с РФ. По словам республиканца, именно перспектива уменьшения арсеналов будет положена в основу новой американо-российской ядерной сделки.

Вместе с тем, корреспонденты ВВС подчеркивают, что новый американский лидер готов снять санкции с России, если Путин согласится сократить ядерные арсеналы. Кроме того, Дональд Трамп заявил о том, что на первых порах своего президентства будет доверять Владимиру Путину и Ангеле Меркель, хотя не исключил, что так продлиться недолго.
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