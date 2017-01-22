валюта
СпецтемаГенералы США удивились ноу-хау украинских военных в Харькове

В разведке сообщили о необычном приказе о российских военных на Донбассе

В разведке сообщили о необычном приказе о российских военных на Донбассе
В командовании войск России сообщили о запрете на увольнение со службы военнослужащих, пребывающих на оккупированном Донбассе, даже если они прибегли к грубейшему нарушению правил, передает replyua.net. Соответствующую информацию предоставили сотрудники Главуправления разведки украинского оборонного ведомства. При этом в сообщении отмечается, что причиной такого решения является некомплект личного состава, сложившийся в связи с отсутствием желания продлевать период действия контрактов военным, несущим службу в оккупационных войсках.

Более того, по данным Минобороны Украины, для того, чтобы в будущем не допустить снижение показателей укомплектования, представители российского командования приняли решение об упрощении процедуры приема на службу в Военных силах РФ.

Кроме всего прочего, украинская разведка сообщила, что некоторые подразделения второй отдельной мотострелковой бригады в Луганске проводят набор военных, не требуя, чтобы кандидаты проходили соответствующий медицинский осмотр. По этой причине на военную службу в лавы российской армии начали принимать лиц, имеющих определенные физические недостатки, не дающие возможность надлежащим образом справляться с выполнением боевых заданий в сложных условиях, заявили в разведке.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Муждабаев: украинских политиков, побывавших на инаугурации Трампа, нужно расстрелять
Важное за сутки
21 янв 2017
13943

"Хто цей однорукий тип": В мережі помітили цікаву деталь з інавгурації Трампа

Під час інаугураційного процесу президента Сполучених Штатів Дональда Трампа супроводжував підозрілий чоловік зі штучною рукою. Про це повідомили у одній із спільнот у соціальній мереж Фейсбук,

Последние новости

Прощание с иллюзиями: в Кремле больше не надеются, что Трамп отменит санкции

Синоптики: в начале недели существенных осадков не ожидается

Дипломат: візит Порошенко до Естонії і Фінляндії – дуже добрий знак

Саакашвили прокомментировал публикацию в СМИ снимков, сделанных на инаугурации Трампа, - это «рука Кремля»

Националисты Европы рады победе Трампа и надеются достичь такого же успеха – СМИ

Поиск работы в Украине теперь упрощен

Сазонов: Россия становится все больше похожа на бешеную собаку, с ее бессмысленной агрессией

Мощное землетрясение в Папуа-Новой Гвинее: предупреждение о надвигающемся цунами

В британском правительстве решили не рассказывать о провальной попытке запуска баллистической ракеты

Титулованные биатлонисты протестуют из-за несправедливого решения IBU по российским спортсменам

Муждабаев: Порошенко не потерпит подхалимства

В разведке сообщили о необычном приказе о российских военных на Донбассе

Блогер: протесты в США напоминают шабаш бездельников

Эксперт пояснила суть главной проблемы Путина накануне выборов

Эксперт: с такими американскими «ястребами» России будет очень сложно

Черновил рассказал, чем опасен возможный отказ Киева от Донбасса

Астролог: судьба Савченко сложится очень непросто

Киев заработал 19 миллионов гривен за счет туристического сбора

Посол РФ в Литве резко прокомментировал строительство стены на границе

Дипломат: українців треба негайно рятувати, запустивши програму національної ідентичності

 Новости за день