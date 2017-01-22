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Эксперт пояснила суть главной проблемы Путина накануне выборов

Эксперт пояснила суть главной проблемы Путина накануне выборов
Российский президент Владимир Путин вместе с представителями своего окружения сейчас основной задачей считает выход на модель, на которой будет основана его предвыборная программа, но препятствием для этого является наличие огромного количества проблем. Как передает replyua.net, такую позицию в интервью журналистам представила российский политический эксперт Лилия Шевцова. Она убеждена, что для Кремля предоставление тех или иных аргументов, которые бы подтвердили легитимность Владимира Путина, успевшего испытать себя в роли реформатора – организатора, и защитника «Осажденной крепости» и «собирателя русских земель» стало крайне непросто.

По мнению Шевцовой, если бы в России состоялись выборы сразу после того, как Кремль аннексировал Крым, стал бы очевидным способ консолидации общества. Политолог утверждает, что основной идеей такой консолидации была бы идея о том, насколько важен «крымнаш» и «русский мир». При этом Шевцова считает, что в таком случае победа досталась бы Путину уже в первом туре.

«На сегодняшний день можно уверенно говорить об исчерпавшей себя легитимности через использование «фактора Украины», «крымнашизма» и попытку найти виновного во всех бедах, прежде всего, США. Россиянам надоела жизнь в осаде, им хочется жить нормально – и в Кремле это понимают», - пояснила Шевцова.
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