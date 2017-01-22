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Посол РФ в Литве резко прокомментировал строительство стены на границе

Посол РФ в Литве резко прокомментировал строительство стены на границе
Александр Удальцов, посол России в Литве, в жесткой форме прокомментировал решение литовских властей о строительстве стены на границе Калининградской области, назвав эти действия «детскими играми в башенки», передает replyua.net.

На странице Министерства иностранных дел России в Фейсбуке появилось следующее сообщение. «Власти Литвы решили построить забор вдоль границы с Калининградской областью, в связи с чем у меня возникла ассоциация. Я сразу вспомнил своих четырех внуков, когда они играют в песочнице. Дети строят стены, башни, роют рвы, чтобы отгородиться друг от друга, а потом играют на своих территориях в иностранных солдат», пишет Удальцов. По его словам, скорее всего, желание возвести стену на границе диктует жизненная философия, а, точнее, «философия песочницы».

Напомним, что ранее стало известно о решении властей Литвы – в Государственном бюджете этой страны предусмотрен пункт расходов на строительство высокого забора на границе с Калининградской областью. Сейчас граница между Литвой и РФ в этом районе обозначается только контрольной линией и специальными знаками.
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