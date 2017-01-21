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В РФ и мире люди митингуют против путинской агрессии в Украине

В РФ и мире люди митингуют против путинской агрессии в Украине
На территории российской северной столицы, в Санкт-Петербурге, местные жители осуществили митинг под названием «Останови в Украине войну Путина3.0», о чем, ссылаясь на обнародованную в аккаунте мероприятия в «Фейсбуке» информацию, информирует «Радио Свобода».

Как передает replyua.net, граждане Российской Федерации пришли, держа в руках вывески и воздушные шарики, имеющие цвет национального флага Украины. А один из участников «СПб Солидарность» и вовсе явился с баннером «За свободу, нашу и вашу». Аналогичные мероприятия также были проведены и в других странах мира, к примеру, на австралийском континенте и в Грузии. 21 января, как информирует «Интерфакс-Украина», митинг, главной целью которого является прекращение агрессии России против соседнего Украинского государства, состоялась на главной площади украинской столицы.

Сообщается, что порядка пятидесяти человек под призывом «#Stop Putin’s War in Ukraine» пришли в самый центр украинской столицы. Вблизи со стелой Независимости в Киеве был проведен небольшой митинг. В ходе мероприятия выступили активисты общественные в Киеве, члены партии «Сила людей», а также родные тех украинских военных, которые в настоящий момент пребывают в заложниках у боевиков. Примечательно, что в это же время организаторы митинга не дали возможности выступить парламентарию, недавно исключенному из политсилы «Батькивщина» Надежде Савченко, что вызвало большое возмущение у сторонниц нардепа.
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