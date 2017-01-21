Политолог пояснила, почему Путин не пойдет на изоляцию России

В интервью изданию «Апостроф» российский политолог Лилия Шевцова рассказала, что не даст главе Кремля Владимиру Путину обречь свою страну на полную изоляцию, передает replyua.net. Прежде всего, в российской системе в перечне составляющих легитимации предполагается соблюдение международных правил и норм, и без этого существование российского государства не представляется возможным.
Вторая причин, из-за которой Владимир Путин не сможет изолировать Россию, заключается в том, что представители политической элиты после распада СССР способны выжить благодаря превращению в класс рантье. То есть, они зарабатывают деньги в России, но их дети учатся в зарубежных вузах, да и на отдых в период отпуска они тоже отправляются за границу. Так или иначе, продолжила Лилия Шевцова, российский политический класс интегрировался в западное сообщество, и к отказу от таких привилегий российская элита совершенно не готова.
Суть третьей причины заключается в невозможности существования российской экономики без кредитов от западных стран, а также без технологической поддержки. В качестве примера эксперт напомнила, как после завершения Второй мировой войны восстановление экономики СССР происходило благодаря вывозу всех германских заводов, работа которых по сей день продолжается.