валюта
СпецтемаБлогер: сегодня жители Липецка освободились от рабства Порошенко и оказались на улице «голые и босые» без работы

Политолог пояснила, почему Путин не пойдет на изоляцию России

Политолог пояснила, почему Путин не пойдет на изоляцию России
В интервью изданию «Апостроф» российский политолог Лилия Шевцова рассказала, что не даст главе Кремля Владимиру Путину обречь свою страну на полную изоляцию, передает replyua.net. Прежде всего, в российской системе в перечне составляющих легитимации предполагается соблюдение международных правил и норм, и без этого существование российского государства не представляется возможным.

Вторая причин, из-за которой Владимир Путин не сможет изолировать Россию, заключается в том, что представители политической элиты после распада СССР способны выжить благодаря превращению в класс рантье. То есть, они зарабатывают деньги в России, но их дети учатся в зарубежных вузах, да и на отдых в период отпуска они тоже отправляются за границу. Так или иначе, продолжила Лилия Шевцова, российский политический класс интегрировался в западное сообщество, и к отказу от таких привилегий российская элита совершенно не готова.

Суть третьей причины заключается в невозможности существования российской экономики без кредитов от западных стран, а также без технологической поддержки. В качестве примера эксперт напомнила, как после завершения Второй мировой войны восстановление экономики СССР происходило благодаря вывозу всех германских заводов, работа которых по сей день продолжается.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: сегодня жители Липецка освободились от рабства Порошенко и оказались на улице «голые и босые» без работы
Важное за сутки
20 янв 2017
29926

Блогер: сегодня жители Липецка освободились от рабства Порошенко и оказались на улице «голые и босые» без работы

Известный российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко на своей странице в Facebook пишет, что адвокатом «бандеровской» фабрики «Рошен» в Липецке была Виолетта Волкова, которая называла себя

20 янв 2017
11682

У Кремлі неочікуване звільнення: українські хакери виконали свою "місію"

Опублікована у жовтні минулого року українськими хакерами з угрупування «Кіберхунта» переписка помічника президента Російської Федерації Суркова Владислава врешті решт призвела до того, що керівник

20 янв 2017
10915

Манн: российские ПВО беспомощны против новых израильских самолетов

Соломон Манн пишет, что военно-воздушные силы Израиля провели в Сирии очередную бомбардировку, в ходе которой был уничтожен склад боеприпасов, которые контролировались российскими военными, -

Последние новости

Пионтковский: Трамп никуда не денется – ему придется пойти на противостояние с Кремлем

«Укроборонпром» разрывает контракт с компанией из России

Путин готовит «дембельский аккорд» перед уходом из Донбасса – ветеран АТО

Эксперты: занятия в тренажерном зале не помогут полным людям сбросить лишний вес

Названо имя организатора встречи Савченко с лидерами «Л/ДНР» в Минске

Балчун: Мининфраструктуры саботирует мою работу

Противники Трампа в Канаде сожгли флаг США

Ученые заявили об уникальном открытии: на пол ребенка влияет вес отца

Сразу после инаугурации Трамп подписал первые указы

Психолог: между двумя президентами существует огромное различие

Савченко поразила своим заявлением об олигархических СМИ

Ученые: человечество ожидает катастрофический потоп

Политолог пояснила, почему Путин не пойдет на изоляцию России

Эксперт: в 2017 году начнется Интернет-война

В Италии из отеля спасены еще несколько человек спустя двое суток после схода лавины

Стало известно имя мирового лидера, с которым Трамп встретится после инаугурации

Ученые: лошади представляют самую большую опасность для людей

Сергей Семенов прокомментировал свое блестящее выступление в Антхольце

Дождались: сегодня в Киеве опять подорожает проезд в маршрутках

Трамп заявил, что будет определять курс всего мира

 Новости за день