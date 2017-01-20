В Липецке намерены заново запустить «Рошен»

Губернатором Липецкого региона Олегом Королевым была озвучена информация, что в случае продажи актива «Рошен», закрытая кондитерская фабрика в области может быть заново запущена, но уже новыми инвесторами, пишет RNS.
Как информирует replyua.net, российский чиновник подчеркнул: «Естественно, можно перезапустить. Ведь на самом-то деле фабрика в рабочем состоянии. И если дело дойдет до логического завершения, то есть – до продажи, то новые финансовые вкладчики запустят завод за каких-то две минуты». В соответствии с предоставленной чиновником информацией, положительные инвесторы имеют интерес к активу, однако относящиеся к президенту Украины Петру Порошенко структуры в настоящее время еще не приняли твердого решения о продаже этого отделения завода кондитерских изделий.
В это же время российский чиновник отметил: «Тех, кто интересуется заводом, достаточно, и вполне приятно понимать это. Существуют и российские интересанты, есть и закордонные, нероссийские. Люди интересуются. Так что ожидаем, и как только Петр Порошенко вынесет окончательный вердикт о продаже, все пройдет гладко». Кроме того чиновник не согласился называть желающих приобрести фабрику личностей, сославшись на соглашения о том, что он не имеет право разглашать данные.