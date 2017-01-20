У Росії збираються повністю заборонити куріння

Російське Міністерство охорони здоров’я прийняло рішення кардинально змінити ситуацію в країні з залежністю від тютюну. Чиновники переглянуть закони щодо дозволів на використання кальянів та електронних цигарок та посилять обмеження. Крім того Мінздрав планує повністю заборонити продаж тютюнових виробів особам, які народилися після 2015 року. Про це пише російське видання «Медуза», передає replyua.net.
Під час проведення аналізу курців в Російській Федерації стало зрозуміло, що погана звичка травить більш ніж 44 мільйона населення. Серед них постійних курців 60 відсотків чоловіків та 36% жінок. В середньому чоловіки-росіяни починали палити з 17-ти років. В той самий час у повідомленні зазначається, що близько 50% громадян РФ курять у віці з 19 до 44 років. Близько 91% росіян-курців усвідомлюють, що куріння спричиняє важкі захворювання, однак при цьому продовжують викурювати в середньому 16 – 20 цигарок кожного дня. Також, за даними дослідження, 60% курців викурюють свою першу сигарету за день в перші півгодини після просинання. 22% росіян являються пасивними курцями. Даний вид куріння, як відомо, значно шкідливіший від активного, оскільки людина вдихає смог, який був вийшов з легень курця і має більш шкідливий вплив.