Суд Лондона вынесет правильное решение по долгу в три миллиарда, - Минфин России

В пресс-службе Министерства финансов России прокомментировали ситуацию с долгом Януковича в три миллиарда долларов и подчеркнули, что РФ рассчитывает на «справедливое и скорейшее» решение суда Лондона, который удовлетворит ходатайство России об ускоренном рассмотрении дела против Украины о возвращении долга, передает replyua.net со ссылкой на УНИАН.
В сообщении Минфина говорится о том, что накануне суд Лондона завершил первые слушания по иску против Украины, и судьи рассматривали исключительно ходатайство об ускоренном процессе. «Мы уже на практике знаем, что на вынесение окончательного вердикта требуется не больше трех месяцев, и мы уверены, что та аргументация, которую привел ответчик, не выдерживает никакой критики. Мы считаем, что суд вынесет скорейшее решение по возврату долга», подчеркнули представители российского Минфина.
Напомним, что иск против Украины был подан российской стороной в лондонский суд почти год назад. Предмет спора – кредит на три миллиарда долларов, который взял Янукович незадолго до своего бегства из Украины.