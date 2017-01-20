В Липецке закрывают фабрику «Roshen»

Издание ЛІГА.net сообщило о грядущем закрытии «Липецкой кондитерской фабрики «Roshen», передает replyua.net. Как сообщается, полностью ее деятельность должна остановиться в апреле текущего года. Причиной руководства фабрики об остановке производственной деятельности являются как экономические, так и политические факторы. Следует напомнить, что еще в апреле 2015 года российский Следком принял решение о наложении ареста на имущество корпорации, что делало продажу активов фабрики невозможной.
В соответствии с информацией пресс-службы Roshen, с начала 2013 года на кондитерской фабрике в Липецке произошло трехкратное снижение показателей производства. Причиной такой ситуации, согласно информации экспертов, является падения перечня продукции посте того, как в Роспотребнадзоре запретили импорт продукции украинской компании Roshen в Россию.
К тому же, в представительстве фабрики подчеркнули, что в СМИ была начата активная работа по дискредитации компании, а во многих регионах со стороны властей оказывалось давление на торговые организации, продающие продукцию Roshen, а также в компании рассказали о снижении в РФ показателя способности граждан к покупкам.