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В России появится новое сверхмощное оружие

В России появится новое сверхмощное оружие
Юрий Борисов, заместитель министра обороны России, заявил о том, что российская армия скоро получит в пользование оружие нового образца – гиперзвуковой вариант, а также новые принципы управления войсками, сообщает replyua.net со ссылкой на РИА Новости.

По словам Борисова, разработка гиперзвукового оружия находится в завершающей стадии, и такое оружие потребует применения совершенно новых и уникальных материалов, а также принципиально других систем управления, работающих в совершенно другой среде. Речь, по словам замминистра, идет о плазме. В оборонном ведомстве России подчеркнули, что российская армия находится всего в шаге от научно-технической революции.

«Совсем скоро мы продемонстрируем совершенно уникальные, отличительные принципы управления операциями войск. Сейчас все происходит в реальном масштабе времени. Нужно учиться быстрее обнаруживать противника, нужно быстро давать целеуказания, а также поражать цели. Тот, кто быстрее всех этого достигнет, всегда будет побеждать», заявил заместитель министра обороны. По его мнению, Вооруженные силы РФ стоят на рубеже научной революции.
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