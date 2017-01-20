Политолог: западные лидеры открыто завидуют Путину

Некоторые лидеры западных государств откровенно завидуют российскому президенту, поскольку он демонстрирует жесткие отношения с СМИ и свободой слова в стране. Как информирует replyua.net со ссылкой на Эхо Москвы, об этом рассказал Валерий Соловей, известный российский историк и политолог.
По его словам, на Западе Путину завидуют многие, потому как российский президент властвует над СМИ, а западные политики не могут заткнуть журналистов, потому как живут в демократических государствах со свободой слова, хотя желание заткнуть надоедливых представителей прессы возникает у них довольно часто. «Сделать это на Западе невозможно. Против будут не только журналисты, но и все общество, поскольку там работает система, и журналисты – ее неотъемлемая часть. Это у них называется «сдержки и противовесы», отмечает политолог.
По его словам, ситуация с СМИ в России полностью может характеризовать социальные отношения в обществе. «Понятно, какое общество сложилось в РФ. Оно делится на две группы – челядь и бояре. Журналисты, естественно, относятся к челяди, но их еще куда-то допускают. Вся остальная челядь – это уже бесправные холопы», уверен Соловей.