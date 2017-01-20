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Песков: надеюсь на участие Путина в президентских выборах в 2018 году

Песков: надеюсь на участие Путина в президентских выборах в 2018 году
Наличие серьезной оппозиционной силы пошло бы на пользу России, но хочется надеяться, что Владимир Путин также примет участие в президентских выборах, которые пройдут в следующем году. Как сообщает replyua.net, такое заявление прозвучало от Дмитрия Пескова в интервью телеканалу ВВС.

По словам пресс-секретаря президента РФ, России нужна «оппозиция с серьезным подходом», все политики и профессионалы с опытом, которые смогли бы соперничать с действующей властью в лице Путина, «ведь его до сих пор поддерживают 90 процентов россиян». «Как гражданин своей страны, я очень надеюсь на то, что Владимир Путин примет правильное решение и будет баллотироваться на новый срок», подчеркнул Песков. Напомним, что пока лишь один российский оппозиционер заявил о том, что собирается баллотироваться в президенты России.

Речь идет об Алексее Навальном, и позже поступила информация, что уже этой весной в южных регионах России появятся региональные штабы в поддержку оппозиционера. По словам самого Навального, штабы организуют агитацию, будут готовиться к сбору подписей, а также готовить наблюдателей.
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