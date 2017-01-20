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СпецтемаСоцсети взбудоражены заявлением россиянина о необходимости вернуть Крым Украине

Появились устрашающие сведения о войсках Путина возле украинских границ

Появились устрашающие сведения о войсках Путина возле украинских границ
Согласно информации военного эксперта Юрия Карина, вместе с незаконно аннексированным Крымом и Приднестровьем Россия сосредоточила возле границ с Украиной не менее 70 тысяч бойцов, передает replyua.net. В частности, известно о расположении на полуострове достаточно мощной группировки, превышающей 20 тысяч военнослужащих, в Приднестровье – примерно 3 тысяч, а все остальное – в непосредственной близости с восточной границей Украины. То есть, утверждает эксперт, для того, чтобы продемонстрировать силу и быть фактором сдерживания – это более, чем достаточно.

Юрий Карин также вспомнил о событиях в Иловайске и Дебальцево, куда российский президент Владимир Путин приказал моментально перебрасывать высокопрофессиональных военнослужащих, которые прошли необходимый курс подготовки. Поэтому у них уровень на порядок выше всех пророссийских террористов, воюющих на Донбассе против украинских защитников.

Как известно, в находящихся под оккупацией районах Донбасса на постоянной основе присутствует не менее 40 тысяч представителей противозаконных формирований, в числе которых 5 тысяч – непосредственно военнослужащие ВС РФ.
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