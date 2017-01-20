Появились устрашающие сведения о войсках Путина возле украинских границ

Согласно информации военного эксперта Юрия Карина, вместе с незаконно аннексированным Крымом и Приднестровьем Россия сосредоточила возле границ с Украиной не менее 70 тысяч бойцов, передает replyua.net. В частности, известно о расположении на полуострове достаточно мощной группировки, превышающей 20 тысяч военнослужащих, в Приднестровье – примерно 3 тысяч, а все остальное – в непосредственной близости с восточной границей Украины. То есть, утверждает эксперт, для того, чтобы продемонстрировать силу и быть фактором сдерживания – это более, чем достаточно.
Юрий Карин также вспомнил о событиях в Иловайске и Дебальцево, куда российский президент Владимир Путин приказал моментально перебрасывать высокопрофессиональных военнослужащих, которые прошли необходимый курс подготовки. Поэтому у них уровень на порядок выше всех пророссийских террористов, воюющих на Донбассе против украинских защитников.
Как известно, в находящихся под оккупацией районах Донбасса на постоянной основе присутствует не менее 40 тысяч представителей противозаконных формирований, в числе которых 5 тысяч – непосредственно военнослужащие ВС РФ.