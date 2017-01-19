Валентина Гафта возмутил очередной запрет в Украине российских фильмов

Народный артист России Валентин Гафт счел противным и обидным политический запрет нескольких лент кинорежиссера Эльдара Рязанова на территории Украины. Как сообщает Лента России, актер считает, что Украине нужно стать умнее и перестать пресекать демонстрацию картин, и не важно, кто их делает. По его мнению, власти страны усмотрели в киноленте некую правду о себе, за которую им стыдно. Однако, Гафт уверен в том, что восприятие картины в большей степени зависит от самого человека и нельзя жить, оглядываясь все время в прошлое и выносить вердикт только на основании того, что актер был занесен в черный список. Валентин Гафт признался, что он также находится в этом списке, артисту противно, когда выбирается такой метод борьбы.
Подобный запрет для актера носит исключительно политический характер, по причине которого абсолютно не ценятся душа и талант выдающейся личности, а политика становится неинтересной. По данным «Обозревателя», в Украине запрещено 18 кинолент, в том числе с участием Яна Цапника, занесенного в число тех, кто считается угрозой для безопасности страны. Запрещенными стали и две картины Эльдара Рязанова.
В «Военном корреспонденте» Цапник выступил в роли донецкого террористического главаря, а немногим позже на канале «Интер» получил главную роль в съемках новогоднего «огонька». Через некоторое время украинская Служба безопасности решила запретить Цапнику право въезда в пределы страны.