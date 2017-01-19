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Гигант России - Роснефть, слилась от бизнеса в Италии

Гигант России - Роснефть, слилась от бизнеса в Италии
"Роснефть" избавилась от акций итальянского нефтеперерабатывающего предприятия. Крупнейшая нефтяная компания России осуществила продажу принадлежащих ей 12% акций итальянской компании "Saras", занимающейся нефтепереработкой. По данным издания Reuters, на принятие этого решения повлияли антироссийские санкции введенные рядом западных стран, из-за них компания лишилась надежды получить контрольный пакет акций итальянского предприятия.

18 января появились первые сообщения о том, что "Роснефть" продала 114 млн.120 тыс. акций итальянской нефтеперерабатывающей компании. Стоимость акции составила 1,5 евро. По итогам торгов, "Роснефть" получила 175 млн. евро прибыли. Акции Saras, стоимостью 178 млн. евро были приобретены российской корпорацией в начале 2013 года, в июне того же года были приобретены еще 7,3% акций, стоимостью 95 млн. В планах "Роснефти" было создание совместного с итальянцами предприятия которое занималось бы трейдингом нефтепродуктов. Однако, амбициозным планам помешали воплотиться в жизнь санкции западных стран.

Под их давлением руководитель "Saras" заявил, что итальянская компания не готова к созданию совместного с "Роснефтью" предприятия из-за политической обстановки. Продажу акций компании "Saras" российская корпорация начала еще в октябре 2015 года. Тогда было продано почти 9% акций компании. Цена одной акции составила 1,9 евро.
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