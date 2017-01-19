валюта
СпецтемаКитай намерен помочь Украине в войне против России

Новость от Reuters: в России построят клинику для Путина и его окружения

Новость от Reuters: в России построят клинику для Путина и его окружения
Простые россияне будут продолжать лечение в обычных больницах без ремонта, а для президента России Путина и его ближайшего окружения построят эксклюзивную частную клинику, передает replyua.net со ссылкой на Reuters.

Как стало известно, из проверенных источников агентство узнало о том, что власти России планируют потратить на этот грандиозный проект порядка 48 миллионов долларов, что в пересчете на рубли составляет около 2,9 миллиардов. Роскошное трехэтажное здание клиники появится в Подмосковье, на территории кремлевской Центральной больницы. Клиника будет рассчитана только на десять пациентов. Помимо обычных палат и залов для проведения операций и различных процедур, в здании появятся помещения для встреч, бассейн, а также современные системы связи на случай непредвиденных ситуаций.

Агентство передало запрос в Департамент управления имущества при Администрации президента России. Ответ пришел практически сразу – в Департаменте подтвердили начало строительства эксклюзивной клиники для высокопоставленных российских чиновников.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Джо Байден выступил со срочным обращением к самым богатым людям планеты
Важное за сутки
19 янв 2017
13783

Неудачно пошутил: россияне негодуют из-за шутки Жванецкого о Курилах

Михаил Жванецкий, уроженец Одессы и известный российский сатирик, неудачно пошутил о Курильских островах, и его высказывание не понравилось пользователям из России, передает replyua.net со ссылкой на

19 янв 2017
9013

Затриманий бойовик розповів, хто воює проти України в ОРДО (ВІДЕО)

Затриманий українськими силовиками проросійський бойовик розповів, що у полку, в якому він «служив», ключові командири – це кадрові військові Збройних сил РФ. Про це він заявив під час допиту, який

Последние новости

В Украине стремительными темпами увеличивается количество электрокаров

Новость от Reuters: в России построят клинику для Путина и его окружения

Кабмин поднял оклады госслужащих

Журналіст вразив соцмережу своїм постом про еміграцію українців

Блумберг дал сенсационный прогноз по украинской гривне

Вышиванка украинского чемпиона заставила россиян «наплевать» на спорт

При загадочных обстоятельствах убита исполнительница хита Lambada

На рынках Украины резко подорожают тепличные овощи

Президент Украины призвал иностранцев присоединиться к процессу приватизации

Ани Лорак стала «беднейшей» певицей Украины

Янукович зробив "серйозну" заяву

Донбас повернеться під контроль України незалежно від нової влади в Росії – Соловей

Коли чекати підвищення пенсійного віку - Рева

Политик: Трамп может не нравиться многим американцам, но он – законно избранный президент

«Правоохранители» Крыма не хотят расследовать более 10 дел по исчезновению украинцев

Вживання марихуани відтепер законне у Німеччині

"Непомітний геноцид в Україні" або Де шукати кращого життя

Политолог: самый большой страх России

Окупанти у Криму ігнорують факти викрадення громадян України

В Кремлі спрогнозували, чи повторить Трамп долю Януковича

 Новости за день