Новость от Reuters: в России построят клинику для Путина и его окружения

Простые россияне будут продолжать лечение в обычных больницах без ремонта, а для президента России Путина и его ближайшего окружения построят эксклюзивную частную клинику, передает replyua.net со ссылкой на Reuters.
Как стало известно, из проверенных источников агентство узнало о том, что власти России планируют потратить на этот грандиозный проект порядка 48 миллионов долларов, что в пересчете на рубли составляет около 2,9 миллиардов. Роскошное трехэтажное здание клиники появится в Подмосковье, на территории кремлевской Центральной больницы. Клиника будет рассчитана только на десять пациентов. Помимо обычных палат и залов для проведения операций и различных процедур, в здании появятся помещения для встреч, бассейн, а также современные системы связи на случай непредвиденных ситуаций.
Агентство передало запрос в Департамент управления имущества при Администрации президента России. Ответ пришел практически сразу – в Департаменте подтвердили начало строительства эксклюзивной клиники для высокопоставленных российских чиновников.