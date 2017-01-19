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Янукович зробив "серйозну" заяву

Янукович зробив "серйозну" заяву
Колишній президент України Віктор Янукович, який наразі знаходиться на території Російської Федерації, заявив про те, що готовий свідчити в відеорежимі щодо справи про державну зраду. Про це він заявив сьогодні, 19-го січня, повідомляє російське видання «РІА Новини», передає replyua.net.

«Я вже давно готовий і про це говорив неодноразово. Проте в Генеральній прокуратурі України ігнорують мої слова. Вони просто бояться почути правду», - заявив Янукович. В той самий час президент-втікач продовжує наполягати на тому, що ГПУ не надала йому жодної інформації щодо даної справи, він не володіє ніякими матеріалами. Однак, як відомо, 28-го листопада минулого року під час допиту Януковича в якості свідка в рамках справи «вбивства на Майдані» генпрокурор Юрій Луценко зачитав йому звинувачення у держзраді. Пізніше адвокат екс-президента отримав документ з підозрою, але пізніше повернув його до ГПУ.

В повідомлені також зазначається, що Янукович готовий передати українським правоохоронним органам якісь нові документи, які свідчать проти нинішньої влади в Україні. Крім того він заявив, що йог «ключові свідки бояться за своє життя, тому давати свідчення на території України не будуть».
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