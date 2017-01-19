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Политолог: самый большой страх России

Политолог: самый большой страх России
В Кремле больше не питают никаких иллюзий относительно сотрудничества с КНР, а российские власти больше всего боятся, что РФ станет «младшей сестрой Китая», который во всех смыслах превосходит Россию, причем по всем показателям. Как сообщает replyua.net, такое мнение Апострофу высказала Лилия Шевцова.

По словам российского политолога, у России отсутствуют дружеские отношения с КНР, и эти страны ограничиваются лишь сотрудничеством в отдельных областях. «РФ хотела видеть в Китае финансового спонсора, однако ее надежды не оправдались, как и не оправдались надежды о том, что Пекин может стать мощным энергетическим партнером. КНР почти вытеснила Россию из большого региона, Центральной Азии, и в Москве понимают, что тягаться с Пекином не только невозможно, но и опасно», отметила Шевцова.

По ее мнению, сегодняшнее сотрудничество может быть выгодным лишь для КНР, и все проявления дружбы можно считать фейковыми, поскольку в Кремле больше доминируют враждебность и подозрительность в отношении Пекина. Шевцова подчеркнула, что Китай продолжит доминировать над Россией в любом случае, и отношения между странами будут строиться по принципу «младший партнер Китая».
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