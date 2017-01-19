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Bloomberg: Кремль начал скептически относиться к президентству Трампа

Bloomberg: Кремль начал скептически относиться к президентству Трампа
Журналисты авторитетного издания Bloomberg, сославшись на информацию четырех высоких российских чиновников, сообщают, что в Кремле вместо продолжающейся эйфории в первое время после новости о победе Дональда Трампа на выборах президента США начали звучать заявления с нотами скептицизма, передает replyua.net. Среди прочего, российские власти начали с опасением расценивать некоторые заявления Трампа, полные противоречий.

В частности, в декабре республиканец говорил о том, что Вашингтон должен в значительной степени расширить собственный ядерный потенциал, а также намекал на возможность новой гонки вооружений. И вот на минувшей неделе будущий президент США сказал, что ядерные арсеналы нужно сократить. Он также допустил подписание с Москвой новой ядерной сделки. Вместе с тем, Bloomberg подчеркивает, что российские чиновники могут специально снизить свои ожидания от Трампа, чтобы прекратились слухи о том, что новая американская администрация намерена поддерживать Россию.

Недавно появилась информация, что будущий американский лидер в значительной степени подверг критике то, что Россия вмешалась в конфликт в Сирии и оказала поддержку режиму Башара Асада, что стало причиной «ужасной гуманитарной катастрофы».
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