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Муждабаев дал жесткий ответ российским пропагандистам

Муждабаев дал жесткий ответ российским пропагандистам
Айдер Муждабаев на своей странице в Фейсбуке дал достойный ответ представителям «российской либеральной общественности», а также кремлевским пропагандистам на критику в свой адрес, которая усилилась из-за жестких высказываний в отношении «типа российского общественного мышления», а также его позиции в отношении телеканала «Дождь», - передает replyua.net.

Муждабаев сообщает: «Не знаю, так ли, не слышу голосов из помойки «русского мира», но говорят, что товарищ Соловьев намедни ввел в оборот термин «Муждабаевщина». Если так, то молодец Вова. Неважно, что он имел в виду, но получилось гарно. Пугачевщина, Антоновщина, Махновщина, Муждабаевщина... Звучит! А он-то кто тогда, получается? Соловьев Владимир Рудольфович, мелкий российский пропагандон периода махровой Муждабаевщины?».

Как известно, Владимира Соловьева называют «главным кремлевским пропагандистом» и «главным борцом за русский мир». Также он является близким другом Владислава Суркова и Михаила Фридмана. Именно он более 10 лет вдалбливает в головы россиян идею о том, что «они не такие, как весь остальной мир».
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