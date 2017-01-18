Кива: Московия отравлена безумием с момента образования псевдогосударства

Илья Кива, советник министра внутренних дел Украины, жестко высказался в адрес России, передает replyua.net со ссылкой на Обозреватель. По словам Кивы, Московия уже давно отравлена безумием – с момента основания этого псевдогосударства.
«Сейчас существует четкое понимание того, что московиты были отравлены очень давно. С момента основания псевдогосударства. Высказывания политиков вроде Путина и Жириновского, а также такой персоны как Лавров, у нормальных людей могут ассоциироваться только с безумием. Чем безумнее будет это высказывание, тем большей популярностью оно начинает пользоваться среди отравленных и больных граждан псевдогосударства», считает Кива. Также советник главы МВД подчеркнул, что оценивать подобные заявления или удивляться им нет никакого смысла, поскольку пора кое-что понять.
«Просто нужно уже четко понять, что это те глашатаи и язвы, которых нужно уничтожить в первую очередь. Это нужно сделать для того, чтобы у всего мира появилась возможность стабилизировать ситуацию», уверен Кива. Напомним, что ранее Лавров заявил, что отправит приглашение на участие в переговорах по Сирии новой администрации США.