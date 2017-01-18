Убийцам Небесной сотни предоставили гражданство России

Десять экс-бойцов спецподразделения «Беркут» получили гражданство РФ, передает replyua.net. Среди них – возглавляющий спецподразделение Дмитрий Садовник. Как передает replyua.net, в Украине эти лица обвиняются в причастности к расстрелу 48 участников акций протеста на Майдане в Киеве в феврале 2014 года. Информация о предоставлении российского гражданства убийцам Небесной сотни была предоставлена накануне во время состоявшегося в столичном Святошинском райсуде рассмотрения дела бывших сотрудников «Беркута» прокурором Романом Псюком, сообщает «Громадське».
Псюк подчеркнул, что существует официальный ответ, который прислала российская Генпрокуратура. Согласно ему, на сегодняшний день десяти бывшим представителям «Беркута» было предоставлено гражданство России, еще двое человек продолжают скрываться в этой стране.
По словам Романа Псюка, гражданство России Садовнику предоставили в декабре 2014 года, о остальным девятерым бывшим «беркутовцам» российские паспорта вручили на протяжение апреля – 2014 –января 2015 года. Еще двоим бывшим представителям «Беркута» (Владимиру Трепачеву и Петру Псареву) российские власти предоставили убежище на некоторое время в качестве беженцев.