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В Пентагоне заявили о сокращении сфер сотрудничества с РФ

В Пентагоне заявили о сокращении сфер сотрудничества с РФ
Готовящийся к уходу со своей должности руководитель Пентагона Эштон Картер сообщил об очень незначительном количестве сфер для сотрудничества Вашингтона с Москвой, передает replyua.net. В интервью журналистам Bloomberg Картер заявил, что такое решение американских властей было принято с учетом действий Кремля на протяжение последнего времени. Однако глава Пентагона все-таки убежден в необходимости поиска точек соприкосновения с Россией.

«Есть некоторые области, в которых мы бы могли стать партнерами, но за последнее время их стало намного меньше. Но такая траектория была выбрана Кремлем. На протяжение последнего десятилетия произошло значительное уменьшение общей основы для сотрудничества между обеими странами. И это уже очевидный факт», - отметил Эштон Картер.

При этом он заявил, что российские власти не способствовали в борьбе с террористами ИГИЛ. К тому же, утверждает Картер, ситуация в Сирии в значительной мере ухудшилась из-за того, что российский президент Владимир Путин поддержал режим сирийского диктатора Башара Асада. Напомним, что недавно в Пентагоне пообещали дать четкий ответ на вмешательство российских хакеров в работу серверов США, что оказало влияние на результаты выборов президента.
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