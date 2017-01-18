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Оппозиционер: Москва совершенно не готова к президентству Трампа

Оппозиционер: Москва совершенно не готова к президентству Трампа
Кремль не может разработать стратегию дальнейших отношений с новой администрацией США, и официальная позиция по отношению к команде Дональда Трампа до сих пор не выработана. Как информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель, такое мнение высказала Ольга Курносова, российский оппозиционер.

По ее словам, победу Трампа не ожидали не только в США, но и в России. «Кто и что бы не говорил, что Москва якобы ставила на Трампа, в РФ не знали, что он победит. Риторика Кремля, выстроенная во время американской президентской гонки, свидетельствует о том, что Москва готовилась к президентству Клинтон и не выработала стратегию отношений с Трампом. Такого исхода выборов не ожидал никто», отмечает Курносова. По словам оппозиционера, в Кремле так и не успели выбрать стратегию, поскольку от российского руководства звучат только противоречивые заявления.

«Вроде бы, Путин не отреагировал на выдворение дипломатов из США и не ввел зеркальные санкции, однако от властей РФ прозвучало заявление, что США готовятся к холодной войне. Кремль замер в ожидании инаугурации Трампа и его действий на посту президента», уверена Курносова.
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