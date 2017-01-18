В российском МИДе обвинили Яроша в аннексии Крыма

Руководитель внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров озвучил пояснение аннексии Москвой украинского Крыма, передает replyua.net. По его словам, поводом для такого решения российской власти стало то, что в 2014 году Дмитрий Ярош, на то время руководивший организацией «Правый сектор», заявил о необходимости «изгнать русских» из полуострова. В то же время, в ответ на прозвучавший от журналиста вопрос о Будапештском меморандуме, Сергей Лавров заявил, что в нем нет положения о том, что Кремль «согласен с итогами переворота в государстве, совершенного противоправным и вооруженным образом».
Российский высокопоставленный чиновник добавил, что Ярош якобы настаивал на необходимости изгнания россиян из Крыма или их уничтожения. По словам Лаврова, РФ вовсе не обязана соглашаться с подобными политическими изменениями, звучавшие от таких деятелей, как Дмитрий Ярош. Более того, глава МИД РФ обвинил «путчистов Украины» в том, что они нарушили подписанный в Будапеште меморандум.
Напомним, что на момент незаконной аннексии Россией Крыма Ярош являлся главой движения «Правый сектор», не имеющего к власти никакого отношения.