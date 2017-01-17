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Компания «Газпром» потребовала от Украины 5,3 млрд. долл. за газ, который она не покупала

Компания «Газпром» потребовала от Украины 5,3 млрд. долл. за газ, который она не покупала
Украина получила от российской газовой монопольной компании счет на оплату 5,3 млрд. долл. для оплаты газа, который не выбрал официальный Киев в минувшем году согласно правилу «бери и плати», передает replyua.net со ссылкой на пресс-службу монополиста. В соответствии с текстом сообщения, действующий по сегодняшний день контракт с компанией НАК «Нафтогаз», каждый год Украина должна вносить оплату за минимально поставленные объемы газа. Сотрудники компании отметили, что с учетом этих обстоятельств Киев должен заплатить 5,3 млрд. долл.

В свою очередь, Алексей Миллер, председатель правления компании «Газпром», сообщил, что «бери-плати» является не просто присутствующим в контракте условии. Речь идет о главном условии работы отрасли газа, согласно которому поставщик должен осуществлять резерв мощностей для добычи и транспорта голубого топлива под объем, указанный в договоре. В нем есть гарантия, что этот газ продадут исключительно тому покупателю, который указан в контракте. И для покупателя очень важным является и наличие большого резерва мощностей, если имеются в виду объемы закупаемого газа за границей, и затраты на эксплуатацию, равно, как и возможность продать газ третьей стороне.
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