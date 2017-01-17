Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що так звані «замовники» компромату проти новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа «гірші за проституток». Про це у вівторок, 17-го січня, пише російське видання «Інтерфакс», передає replyua.net.
В той самий час російський лідер зауважив, що йому дуже важко уявити, щоб Трамп зустрічався з дівчатами, у яких «занижений рівень відповідальності». Трамп займався організацією конкурсів краси, одна більш тісних контактів з конкурсантками він не мав, каже Путін. Як повідомлялося раніше, більшість американських засобів масової інформації вважають, що захист з боку Кремля – це фарс.
В той самий час Національна розвідка США заперечує свою причетність до «зливу» скандальної інформації про президента Дональда Трампа. Як відомо, колишній представник розвідки Великобританії МІ6 Христофор Стіл знаходиться в втечі після того, як було оприлюднено його скандальну доповідь про «амурні походи» Дональда Трампа. Також у ЗМІ пояснили, чим саме компромат проти Трампа нашкодив Російській Федерації. Крім того стало відомо, що Кремль готується до помсти Стілу, місцезнаходження якого не відоме на даний момент.