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Романенко предупредил о новой провокации Кремля

Романенко предупредил о новой провокации Кремля
Игорь Романенко, бывший заместитель начальника Генштаба Украины, заявил о том, что в конце лета 2017 года Кремль планирует провести военные учения, в которых примут участие около 500 тысяч военнослужащих, и эта новость требует серьезного внимания, передает replyua.net со ссылкой на Обозреватель.

По словам генерала, именно большое скопление военных позволило Кремлю оккупировать Крым весной 2014 года. Романенко отметил, что Россия использует проверенный способ решения самых сложных задач, а также обходит нормы – Венские договоренности за 2011 год, которые подразумевают нахождение не более девяти тысяч военных в одном месте. Генерал напомнил, что именно по такому сценарию Кремль действовал почти три года назад, аннексировав крымский полуостров.

Однако теперь Романенко уверяет, что НАТО, а также украинские власти уже успели сделать соответствующие выводы и готовы проводить разнообразную разведку. «НАТО тем временем продолжает наращивать силы в Польше и Прибалтике, и планируется, что соотношение сил Россия-НАТО уже этой весной будет равно один к семи», уверен Романенко.
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