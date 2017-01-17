Лавров вважає недоречним участь Трампа у мінському процесі

Очільник зовнішньополітичного відомства РФ Сергій Лавров стверджує, що Кремль не є прихильником внесення змін в тест домовленостей, досягнутих в Мінську ще в лютому минулого року. Зокрема, Москва проти імовірної участі Вашингтону у переговорах щодо вирішення конфлікту на Донбасі, повідомляє replyua.net.
«Коли мова йде про мінські домовленості, я не маю наміру їх переписувати. Мені не доводилося чути, щоб в Парижі або Берліні, які представляють країни-учасниці «нормандського формату», чи в Донецьку або Луганську, які представляють контактну групу, пропонували змінити якимось чином ці домовленості», - сказав головний дипломат Росії. Він звинуватив українську владу у намірах повністю переписати текст підписаних в Мінську домовленостей та залучити до «нормандського формату» ще й американських політиків. «Ніхто з представників адміністрації Дональда Трампа не натякав на те, що мінські домовленості можна скасувати в якимось іншим чином знайти вирішення проблеми конфлікту на сході України альтернативним способом», - зробив висновок Лавров.
Нагадаємо, що речник українського Міноборони Олександр Мотузяник повідомив про плани ватажків самопроголошених республік вдатися до ескалації конфлікту в зоні АТО.