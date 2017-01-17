В Кремле назвали вероятную дату возможной встречи представителей Путина и Трампа

Руководитель российского МИДа Сергей Лавров выступил на пресс-конференции, посвященной результатам минувшего года, в ходе которой он анонсировал планы Кремля пригласить сотрудников администрации будущего главы Белого дома Дональда Трампа для участия в переговорах по сирийскому вопросу. Они состоятся 23 января в Астане, передает replyua.net.
По словам Лаврова, таким образом может быть организована первая встреча на официальном уровне новых властей США с представителями Кремля. Сергей Лавров выразил уверенность, что в Вашингтоне согласятся на эту встречу, и что американская сторона сможет быть представлена многочисленными экспертами на самом высоком уровне. «Таким образом, может состояться первый контакт на официальном уровне, в процессе которого у нас появится возможность приступить к обсуждению роста эффективности преодоления терроризма», - заявил Лавров. Как известно, официально Дональд Трамп станет президентом США 20 января.
Отметим, что победитель выборов президента США еще в марте 2014 года, после аннексии Кремлем Крыма, заявил, что Россия – это самая большая проблема и самый опасный политик в геополитическом плане для властей США.