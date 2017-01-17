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Спецтема"Вбив наповал": Сурков розповів ватажкам "Л/ДНР" про плани Кремля

Захарова: на CNN началась истерика

Захарова: на CNN началась истерика
Мария Захарова, официальный представитель внешнеполитического ведомства России, прокомментировала сюжет на американском телеканале CNN о высказываниях Дональда Трампа о России еще до президентской гонки в США, информирует replyua.net. На своей странице в Фейсбуке Захарова назвала происходящее «истерикой».

«У них уже настоящая истерика началась. Целый год они рассказывали о том, что Трамп является пророссийским президентом. Теперь вдруг решили, что пора обыгрывать в другую сторону. И так у них во всем», написала представитель МИД. Напомним, что несколькими часами ранее американский телеканал сделал сюжет, состоящий из подборки фраз, прозвучавших от Дональда Трампа до того, как он решил бороться за кресло президента США. В частности, избранный президент весной 2014 года прокомментировал заявление Митта Ромни, который назвал Россию «врагом США номер один».

Трамп полностью согласился с Ромни, подчеркнув, что РФ является для Штатов самой большой проблемой. Также миллиардер заявлял, что «Россия выкинула США отовсюду» и «необходимо ввести против России санкции, чтобы продемонстрировать силу», «Путин обхитрил Обаму».
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