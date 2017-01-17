Захарова: в Вашингтоне слишком поздно сформулировали умные мысли

Мария Захарова, официальный представитель МИД России, на своей странице в Фейсбуке прокомментировала заявление Джона Керри о том, что Трамп вмешивается в политику других стран, сообщает replyua.net.
По словам Захаровой, Керри подчеркнул, что для избранного президента США неуместно вмешиваться в политику других государств. Госсекретарь раскритиковал заявление Дональда Трампа по миграционной политике Меркель. «Почему эта умная мысль была сформирована в Вашингтоне так поздно? Еще раньше эту мысль можно было адресовать не только Бараку Обаме, но даже и Биллу Клинтону, и обоим Бушам, когда те только начинали свое президентство. Если бы это было сказано, мир смог бы избежать многих жертв», написала представитель МИД.
По ее словам, сейчас приходит время для того, чтобы увековечить эти очень мудрые слова на входе в Овальный кабинет, чтобы даже через сто лет вновь избранный президент начинал каждый свой день, гладя на эту фразу. Напомним, что в интервью европейским журналистам Трамп назвал миграционную политику немецкого канцлера «ошибочной» и отказался отвечать на вопрос о том, готов ли он поддерживать Меркель на предстоящих выборах.