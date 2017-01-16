Захарова назвала американців дріб’язковими та мстивими

Представник офіційного МЗС Росії Марія Захарова на програмі «Воскресный вечер» у пропагандиста Соловйова з підвиванням, томним придихом, закочуванням оченят і надривом у голосі розповіла «какие они там в Америке все мстительные и мелочные». Про це на своїй сторінці в Facebook пише український дипломат Богдан Яременко.
Виявляється, підлі американці, оголошуючи про висилку 35 дипломатів 29 грудня знали, що відведений для від’їзду термін спливає 1 січня, коли немає прямих рейсів з Вашингтона на Москву. 29 грудня було оголошено про те, що російські дипломати мають покинути територію США протягом 72 годин, тобто до 1 січня. З них знімається імунітет і анулюється віза, тобто вони могли стати нелегалами. Захарова жалілася, що нинішня адміністрація США знала, що 1 січня немає прямих рейсів Вашингтон-Москва, перший рейс був лише 2 січня, коли у них були анульовані вже візи і їх могли затримати, як нелегалів.
А ще Марія Захарова поплакалася про те, що декілька років тому підступні американці не дали привезти з США в Росію дорого вартісні ліки для екс-прем’єр Євгена Примакова. «Російський дипломат прийшов в аптеку, щоб забрати препарат, але в той час до нього підійшли працівники американських спецслужб та запросили його в підвал, де протримали більше години, а потім звинуватили його в торгівлі забороненими препаратами. Препарат забрали, а гроші не повернули до цих пір.
За словами українського дипломата, креативність завжди була сильною стороною американців і вони це добре довели росіянам.