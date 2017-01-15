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Россия заявила об увеличении числа направленных против нее кибератак

Россия заявила об увеличении числа направленных против нее кибератак
Reuters пишет, что российские власти заявили, что они зафиксировали повышение числа кибератак против информационных систем России в течение последнего времени, - передает replyua.net.

Как сообщалось ранее, Россия отвергает все обвинения в кибератаках на информационные системы США и вмешательство в выборы американского президента, называя их «охотой на ведьм». Секретарь совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью «Российской газете» заявил: «В последнее время количество атак на информационные системы РФ существенно возросло. При этом их источниками являются внешние силы». Российское издание пишет, что полная версия этого интервью будет опубликована 16 января.

Российский чиновник отметил, что методы, которые используют хакеры для кибератак на российские информационные сети, постоянно совершенствуются. Патрушем заявил, что «все обвинения Вашингтона в адрес Москвы о вмешательстве России в выборы в США абсолютно беспочвенны». Также он обвинил спецслужбы США в «намеренном игнорировании того факта, что главные серверы, на которые якобы были совершены атаки российскими хакерами, находятся на территории США, под полным контролем американских служб безопасности».
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