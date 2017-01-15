Російський історик про зустріч Трампа і Путіна: та американці просто знущаються

Російський історик Євген Понасенков на власній сторінці в Фейсбук провів певні паралелі, які стосуються ймовірної зустрічі новообраного американського президента Дональда Трампа з його колегою з Російської Федерації Володимиром Путіним, - про це інформує replyua.net.
Так, зараз в світовій мережі постійно з’являються взаємовиключні заяви про те, чи відбудуться найближчим часом перемовини між російським та американським президентами Володимиром Путіним та Дональдом Трампом. Коментуючи одне з таких повідомлень, відповідно до якого Трамп зустрінеться з Путіним в Рейк’явіку для того, щоб обговорити питання обмеження ядерної зброї, Понасенков робить однозначний висновок: у Вашингтоні знущаються з бажання Путіна якомога скоріше продемонструвати всьому світу свою тісну дружбу з Трампом.
Так, історик нагадує, що саме у Рейк’явіку відбулась зустріч генсека Компартії СРСР Михайла Горбачова та американського президента Рональда Рейгана. Тоді політики обговорювали можливості обмеження стратегічних наступальних озброєнь. Зауважимо, що відповідно до останньої заяви речника російського президента Дмитра Пескова, наразі зустріч двох президентів не планується.