Сотник: саратовцев покусал Медведев

Александр Сотник на своей странице в Фейсбуке сообщает о результатах своего недавнего опроса жителей Саратова о том, с каким настроением они вошли в 2017 год и каких событий они ожидают в будущем году, - передает replyua.net.
Сотник сообщает, что жители этого российского города поразили его своим невероятным оптимизмом. По их мнению, старый год был плохим, потому что был високосным, а новый, 2017, таковым не является, а это значит, что он будет лучше. Журналист пишет: «Никаких других аргументов в пользу своего оптимизма они не нашли – видимо, их покусал Медведев. В дурдоме все счастливы». На вопрос, чего они ждут от 2017 года для страны саратовцы отвечали: «чтобы не было войны», «выхода из кризиса», «перемен, улучшения жизненных факторов», «стабильности и развития» и «чтобы все было так же хорошо, как было в 2016 году».
Сотник пишет, что одна жительница Саратова даже поделилась своей мечтой о том, чем ее должен порадовать новый год – отменой ограничений на поездки в Египет. Другая девушка заявила, что «перемены в России зависят от настроения – как ты сам себя зарядишь, так и пойдет».