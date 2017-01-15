валюта
СпецтемаМуждабаев: поющие проститутки из Украины развлекают оккупантов с выездом на дом (ВИДЕО)

Сотник: саратовцев покусал Медведев

Сотник: саратовцев покусал Медведев
Александр Сотник на своей странице в Фейсбуке сообщает о результатах своего недавнего опроса жителей Саратова о том, с каким настроением они вошли в 2017 год и каких событий они ожидают в будущем году, - передает replyua.net.

Сотник сообщает, что жители этого российского города поразили его своим невероятным оптимизмом. По их мнению, старый год был плохим, потому что был високосным, а новый, 2017, таковым не является, а это значит, что он будет лучше. Журналист пишет: «Никаких других аргументов в пользу своего оптимизма они не нашли – видимо, их покусал Медведев. В дурдоме все счастливы». На вопрос, чего они ждут от 2017 года для страны саратовцы отвечали: «чтобы не было войны», «выхода из кризиса», «перемен, улучшения жизненных факторов», «стабильности и развития» и «чтобы все было так же хорошо, как было в 2016 году».

Сотник пишет, что одна жительница Саратова даже поделилась своей мечтой о том, чем ее должен порадовать новый год – отменой ограничений на поездки в Египет. Другая девушка заявила, что «перемены в России зависят от настроения – как ты сам себя зарядишь, так и пойдет».
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Муждабаев: поющие проститутки из Украины развлекают оккупантов с выездом на дом (ВИДЕО)
Важное за сутки
15 янв 2017
5476

Война на Донбассе: силы АТО понесли потери среди личного состава

Несмотря на решение во время переговоров в Минске об активизации режима прекращеня огня, ситуация на Донбассе продолжает оставаться напряженной. Пророссийские боевики, не желая выполнять соглашения,

Последние новости

Тимчук про представлення нового губернатора Одещини: не варто шукати кішку у темній кімнаті

Сотник: саратовцев покусал Медведев

У підмосковному медичному центрі вели документацію китайською мовою

Финансовый аналитик объяснил, почему растет курс валюты

Директор ЦРУ посоветовал Трампу "следить за своими словами", особенно после инаугурации

Социальные сети обсуждают позорное заседание по представлению нового губернатора Одесской области

Нусс о том, каким будет следующий шаг Надежды Савченко

Муждабаев: Путин активизирует идиотов по всему миру

Сотник: поцелуй Трампа и Путина таки состоится

Сазонов: Савченко своим высказыванием превзошла всех

В Польше открылось очередное консульство Украины, - МИД

Муждабаев о гибридности экономики в Украине

Бывший водитель Нетаниягу осужден за педофилию

Перемещение американских солдат будет осуществляться один раз девять месяцев

Перейдет ли Сидорчук из Динамо в Фенербахче

Муждабаев: кого можно считать самой здоровой частью российского общества?

В Минсоцполитики рассказали, сколько денег нужно для выплаты пенсии на Донбассе

По мнению Ляшко "Правительственные дауны" ставят Украину на грань банкроства

Перевод пенсий из России в Израиль станет возможен с начала апреля

Мотузяник рассказал подробности проверки частей ВС РФ

 Новости за день