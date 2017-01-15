Муждабаев: кого можно считать самой здоровой частью российского общества?

Айдер Муждабаев на своей странице пишет о том, кого сейчас в Российской Федерации можно считать «самой здоровой частью общества», а также о том, почему о русских нельзя судить их активности в социальных сетях, - передает replyua.net.
Блогер сообщает: «Это Тамбов, российская глубинка. И это, что я говорю последнее время своим друзьям в Украине. Оплот Путина, самые публичные и яростные его сторонники, так же, как и стремительно выстраивающиеся в систему российские «интеллектуалы», – это не мнение всех россиян. Когда я говорю о приближающейся к 100-процентной верности рейху, я имею в виду российский Фейсбук и Твиттер. Самая здоровая часть российского общества сейчас – не горлопаны и не интеллигенты при власти и в «оппозиции», а так называемые «простые люди». Они гораздо лучше все понимают, просто их не слышит никто. Вот с ними украинцы быстро найдут общий язык после падения рейха. А вам, лгущим в соцсетях мудакам, никто руки не подаст.
Муждабаев пишет: «Я давно ждал такую — альтернативную — информацию из России, сам безосновательно писать не хотел. И вот. Наталья Саморукова съездила к родственникам в Тамбов и пишет. Российский Фейсбук, где живут либо кормящиеся с рук власти, либо озабоченные выживанием либералы, — это не вся Россия. Пообщавшись с простыми людьми в провинции, Наталья увидела, что 90% из них вполне вменяемые. Не судите о русских по соцсетям, здесь многие решают свои личные задачи».