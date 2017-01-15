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Бабченко: Госдума может запретить поцелуи в общественных местах

Бабченко: Госдума может запретить поцелуи в общественных местах
На следующей неделе в Госдуме России будут рассматривать законопроект, авторами которого стали депутаты от КПРФ. Законопроект предусматривает наказание за публичное выражение нетрадиционных отношений.

Как сообщает replyua.net, об этом журналист Аркадий Бабченко написал на своей странице в Фейсбуке. «Депутаты планируют внести несколько поправок в Кодекс об административных нарушениях. В частности, однополой паре, которая захочет проявить свои чувства в общественном месте - поцеловаться или обняться, грозит крупный штраф. В случае, если люди с нетрадиционной ориентацией допустят «вольности» в культурном или образовательном учреждении, их ждет более суровое наказание – 15 суток в спецприемнике», пишет Бабченко.

Напомним, что летом прошлого года в России разразился скандал – в Самаре был задержан пастор Джеймс Фрэнсис Малкахи, который проводил встречу с ЛГБТ-активистами. В полиции при этом подчеркнули, что пастор находился в РФ по туристической визе, однако продолжал заниматься миссионерской деятельностью. Помимо этого, пастора обвинили в том, что он приехал в Россию, чтобы венчать однополую пару.
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